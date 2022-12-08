Batmanlı gençler eskrimde milli sporcu olmak için çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı gençler eskrimde milli sporcu olmak için çalışıyor

AA

Batmanlı gençler eskrimde milli sporcu olmak için çalışıyor

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman'a 3 yıl önce eskrim antrenörünün atanmasıyla bu spor dalıyla tanışan öğrencilerin hedefi milli sporcu olabilmek.

Batman'a 2019'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk kez eskrim antrenörü olarak Mücahit Barto atandı.

Okulları gezerek eskrime yatkın ve meraklı öğrencilerden bir takım oluşturan Barto, salgın sürecinden sonra çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Antrenör Barto sayesinde 30 genç lisans aldı. Haftanın 4 günü Batman Çok Amaçlı Spor Salonunda antrenmanlarını sürdüren öğrenciler, eskrimde kendilerini geliştirip milli sporcu olabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcularından 7 yaşındaki Çınar Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce eskrim sporuna başladığını, eğlenceli bir spor olduğunu belirterek, milli sporcu olmak istediğini dile getirdi.

Enes Efdal Pilatin ise eskrim sporunu sevdiğini, milli sporcu olabilmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.


- Mücahit Barto: "Eskrimde Batman'ı ileri bir noktaya getirmek istiyoruz"


Antrenör Mücahit Barto da aslen Bitlisli olduğunu, 2019'da Batman'da göreve başladığını kaydederek, antrenörlükle birlikte il temsilciliği görevini de yürüttüğünü anlattı.

Kente geldikten sonra okulları gezerek sporcu taraması yaptığını belirten Barto, şunları söyledi:

"Eskrime meraklı çocuklarla çalışmaya başladık, antrenmanlarımızı düzenli bir şekilde yapıyoruz. Tam maça hazırlanırken pandemi dönemine denk geldik. Bu talihsiz olaydan dolayı müsabakalara ve antrenmanlara ara vermek zorunda kaldık. Pandemi bittikten hemen sonra hızlı bir şekilde antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam ettik. Şu anda 30 lisanslı eskrim sporcumuz var."

Barto, "Batmanlı gençlere eskrimi sevdirmek, kendilerini bu alanda geliştirmelerini sağlamak ve eskrimde Batman'ı ileri bir noktaya getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Burak Eren: "Lisanslı sporcu sayısını artırmak istiyoruz"


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Burak Eren, 22 branşta faaliyet yürüttüklerini ve bu branşlardan birinin de Batman'da daha önce faal olmayan eskrim sporu olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kente eskrim antrenörünün atanmasıyla bu alanda da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Eren, eskrim sporuna yönelik eğitimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Eren, "Günden güne bu branşa olan ilgi artıyor. Hedefimiz ilimizde faal olmayan branşları aktif hale getirmek ve bu branşlarla çocuklarımızı tanıştırmaktır." diye konuştu.

Okul taraması yaparak yetenekli sporcuları keşfettiklerini ve eskrime yatkın gençlere eğitim verdiklerini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Çalışmalar haftanın 4 günü yoğun bir şekilde devam ediyor. Müdürlük olarak hocamıza ve sporcularımıza malzeme desteği veriyoruz. Bu branşı daha aktif hale getirmek, lisanslı sporcu sayısını artırmak istiyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde ilimizi, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmelerini sağlamayı umuyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da sporculara malzeme desteği
YEREL HABERLER Batman'da sporculara malzeme desteği
(Görüntülü) ÇAY OCAĞINDA OTURURKEN HUSUMETLİLERİ DARBETTİ, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇAY OCAĞINDA OTURURKEN HUSUMETLİLERİ ...
Çay ocağında otururken husumetlileri darbetti, beyin kanaması geçirdi
YEREL HABERLER Çay ocağında otururken husumetlileri darbetti, beyin ...
Gercüş Kaymakamı Öztaş, Kariyer Günleri programına katıldı
YEREL HABERLER Gercüş Kaymakamı Öztaş, Kariyer Günleri programına ...
Gercüş Kaymakam Öztaş'ı, amatör takımın yöneticileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Gercüş Kaymakam Öztaş'ı, amatör takımın yöneticileri ...
Batman'da kurumlar arası basketbol turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Batman'da kurumlar arası basketbol turnuvası yapıldı
Batman'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Batman'da sis etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.