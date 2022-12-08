Batmanlı gençler eskrimde milli sporcu olmak için çalışıyor

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BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman'a 3 yıl önce eskrim antrenörünün atanmasıyla bu spor dalıyla tanışan öğrencilerin hedefi milli sporcu olabilmek.

Batman'a 2019'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk kez eskrim antrenörü olarak Mücahit Barto atandı.

Okulları gezerek eskrime yatkın ve meraklı öğrencilerden bir takım oluşturan Barto, salgın sürecinden sonra çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Antrenör Barto sayesinde 30 genç lisans aldı. Haftanın 4 günü Batman Çok Amaçlı Spor Salonunda antrenmanlarını sürdüren öğrenciler, eskrimde kendilerini geliştirip milli sporcu olabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcularından 7 yaşındaki Çınar Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce eskrim sporuna başladığını, eğlenceli bir spor olduğunu belirterek, milli sporcu olmak istediğini dile getirdi.

Enes Efdal Pilatin ise eskrim sporunu sevdiğini, milli sporcu olabilmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.





- Mücahit Barto: "Eskrimde Batman'ı ileri bir noktaya getirmek istiyoruz"





Antrenör Mücahit Barto da aslen Bitlisli olduğunu, 2019'da Batman'da göreve başladığını kaydederek, antrenörlükle birlikte il temsilciliği görevini de yürüttüğünü anlattı.

Kente geldikten sonra okulları gezerek sporcu taraması yaptığını belirten Barto, şunları söyledi:

"Eskrime meraklı çocuklarla çalışmaya başladık, antrenmanlarımızı düzenli bir şekilde yapıyoruz. Tam maça hazırlanırken pandemi dönemine denk geldik. Bu talihsiz olaydan dolayı müsabakalara ve antrenmanlara ara vermek zorunda kaldık. Pandemi bittikten hemen sonra hızlı bir şekilde antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam ettik. Şu anda 30 lisanslı eskrim sporcumuz var."

Barto, "Batmanlı gençlere eskrimi sevdirmek, kendilerini bu alanda geliştirmelerini sağlamak ve eskrimde Batman'ı ileri bir noktaya getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Burak Eren: "Lisanslı sporcu sayısını artırmak istiyoruz"





Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Burak Eren, 22 branşta faaliyet yürüttüklerini ve bu branşlardan birinin de Batman'da daha önce faal olmayan eskrim sporu olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kente eskrim antrenörünün atanmasıyla bu alanda da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Eren, eskrim sporuna yönelik eğitimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Eren, "Günden güne bu branşa olan ilgi artıyor. Hedefimiz ilimizde faal olmayan branşları aktif hale getirmek ve bu branşlarla çocuklarımızı tanıştırmaktır." diye konuştu.

Okul taraması yaparak yetenekli sporcuları keşfettiklerini ve eskrime yatkın gençlere eğitim verdiklerini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Çalışmalar haftanın 4 günü yoğun bir şekilde devam ediyor. Müdürlük olarak hocamıza ve sporcularımıza malzeme desteği veriyoruz. Bu branşı daha aktif hale getirmek, lisanslı sporcu sayısını artırmak istiyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde ilimizi, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmelerini sağlamayı umuyoruz."



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