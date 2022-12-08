Lise öğrencileri Batman Üniversitesini gezdi

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BATMAN (AA) - Kozluk ilçesinden gelen öğrenciler Batman Üniversitesini gezdi.



Lise öğrencileri kampüste projesi kapsamında Kozluk ilçesinden gelen öğrenciler, üniversitenin Batı Raman kampüsünde kütüphane, laboratuvarlar, spor tesisleri, fakülteler ve atölyeleri ziyaret etti.



Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi öğrencilerini senato salonunda ağırladı.

Rektör Prof. Dr. Demir, yaptığı konuşmada, yürüttükleri proje kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerini üniversitede ağırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin üniversiteyi gezerek tecrübe kazanmalarını, bölümler, fakülteler hakkında merak ettikleri sorulara cevap bulmaları amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran Demir, "Yarınınızı bilinçli bir şekilde kurgulayıp bilinçli tercihler yapabilmeniz adına üniversitemizde sizleri ağırlıyoruz." dedi.

Demir, üniversite tercihleri öncesi bilinçli hareket etmenin önemli olduğunu aktardı.

Öğrencilerden Dilan Oğurlu da gezide bölüm ve fakülteler hakkında bilgi aldıklarını anlattı.

Evin Karabulut ise gezi için üniversiteye teşekkür etti.







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