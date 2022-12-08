Batman'da kasım ayında 594 olay aydınlatıldı

BATMAN (AA) - Batman'da kasım ayında meydana gelen 738 asayiş olayından 594'ü aydınlatıldı, 682 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla kasım ayında, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.
Meydana gelen 738 asayiş olayından 594'ü aydınlatıldı, olaylara karıştığı tespit edilen 682 kişi yakalandı.
Operasyonlarda, 23 tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 137 fişek, 2 av tüfeği, 2 bin 150 lira kumardan elde edilen para, 118 oyun pulu, 52 iskambil kağıdı ile çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 2 iş yeri kapatıldı, 2 kişiye kumar oynamaktan 1819'ar lira ceza uygulandı.
Yasak ırklı köpek beslemekten 2 kişiye toplam 29 bin 964 lira idari ceza uygulandı, köpekler hayvan barınaklarına teslim edildi.
Kentte kayıp olarak aranan 36 kişi bulundu.