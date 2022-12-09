Batman'da 21 bin 960 öğrenciye ücretsiz yemek ve yiyecek hizmeti sunuluyor

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BATMAN (AA) - Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sağladığı imkanlarla 21 bin 960 öğrenci, ücretsiz yemek imkanından faydalanıyor.

Öğrencilere sunulan ücretsiz yemek destek programı kapsamında bazı okullarda yemek ve yiyecek bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler, günde biri ara olmak üzere 4 öğün olarak öğrencilere sunuluyor.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfağında Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler öğrencilere ikram ediliyor.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü öğretmeni İlker Aksoy, yaptığı açıklamada, taşımalı eğitim ve anaokulu olmak üzere okullara yemek hizmeti verdiklerini belirterek, "17 ilkokul, 15, ortaokul ve 20 liseye öğle yemeklerini servis etmekteyiz. Bunun yanında 12 anaokuluna yemek desteği hizmeti vermekteyiz. Kız öğrencilerimizle beraber yemek hazırlayıp okullarımıza sunuyoruz. Kent genelinde 21 bin 960 öğrenciye yemek hizmeti verilmektedir."





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