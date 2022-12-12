Batman'daki Han Deresi hayalet ağlardan temizleniyor

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BATMAN (AA) - Deniz ve iç sularda unutulan veya terk edilen, halk arasında "hayalet ağ" olarak tabir edilen av araçlarının temizlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Batman'ın Sason ilçesindeki Han Deresi'nde çalışma yapıldı.

Bakanlığın "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" Han Deresi'nde de uygulanıyor.

Üç kişilik uzman ekiple sürdürülen ve bir hafta süren temizlik çalışmalarında, 50 kilograma yakın balık ağı toplandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Han Deresi'nin hayalet av araçlarından temizlenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakanlık tarafından yürütülen proje ile iç sularda da temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Aydın, "Özellikle nesli tehlikede olan türlerin korunması için bu çalışmalar çok önemli. İlimizde de Batman Bantlı Çöpçü Balığı var. Kırmızı listede yer alıyor. Amacımız vatandaşların suya bıraktıkları av araçlarını temizlemek." dedi.

Aydın, derenin yaklaşık 26 kilometrelik kısmının hayalet ağlardan temizlendiğini dile getirerek, 2023 yılında da farklı bölgelerde temizlik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

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