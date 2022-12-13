Gercüş Kaymakamı Öztaş, okulda düzenlenen etkinliğe katıldı

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BATMAN (AA) - Gercüş Muhammed Öztaş, Koçak İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa katıldı.



Koçak İlk ve Ortaokulunda yerli malı tüketimine teşvik edilmesi ve tasarrufunu öğretilmesi için Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe Kaymakam Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, kurum amirleri, öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı.



Kaymakam Öztaş'ın öğrencilere kitap hediye ettiği etkinlikte, öğrenciler yöresel kıyafetlerle bölgede yetişen yerli ve doğal ürünlerin tanıtımını yaptı.​​​​​​​



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