Sason'da hatıra ormanı oluşturuldu

BATMAN (AA) - Sason ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Sason Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizasyonuyla başlatılan "Spor Sason" projesi kapsamında oluşturulan hatıra ormanına 300 fidan dikimi yapıldı.
Fidan dikim programına katılan Kaymakam Murat Mete, "Orman bir ülkenin ayakta kalabilmesi için en önemli unsurlardan birisidir. Proje kapsamında 300 fidanı toprakla buluşturduk. Yaşadığımız yerin sağlıklı olması için ormanlarımız önemlidir, ormanlarımıza sahip çıkalım." dedi.
Etkinliğe, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şehmus Coşkun, kurum yöneticileri ve öğrenciler katıldı.