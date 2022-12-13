Batman Valisi inşası süren Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini inceledi

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BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, inşası devam eden Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Canalp, yapımı süren Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Gazetecilere açıklama yapan Canalp, alanda iki farklı projenin yürütüldüğünü belirtti.

Birinci projenin Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olduğunu ifade eden Canalp, 45 dönüm arazi üzerinde 15 milyon liralık bir bütçe ile çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Canalp, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki en büyük hayvan barınağını inşa etmeyi hedefliyoruz. Projemizin yüzde 85 fiziki gerçekleşmesini sağlamış durumdayız. Bu proje içerisinde ameliyathane, muayene odaları, röntgen odası, laboratuvar, hasta bakım odaları ve kedi evi bölümleri olacak." dedi.

Hayvanların her türlü ihtiyacının bu merkezde karşılanacağını dile getiren Canalp, alanda yürütülen ikinci projenin ise hayvanlar için serbest dolaşım alanı oluşturulması olduğunu söyledi.



Canalp, "Etrafı açık olacak, hayvanların özgürce dolaşmasına müsait olacak. Bu alan içerisinde de hayvanlarımıza barınma imkanı sağlayacak kulübeler inşa edeceğiz. Ayrıca hayvanlarımıza sürekli besleme yapacağız. Hayvanlarımız sokak aralarında, çöplerden yemek aramak yerine buradaki alanda serbestçe gelip, ihtiyaçlarını giderecekler." dedi.

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