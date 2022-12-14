Batman'da yardımlaşma kutusuyla öğrenciler sosyal yardım bilinci kazanıyor

BATMAN (AA) - Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde değerler eğitimi komisyonu tarafından hayata geçirilen yardımlaşma kutusu projesi ile öğrenciler yardımlaşma ve dayanışmayı öğreniyor.
Okul Müdürü Necmettin Doğan Kümet, yardımlaşma kutusu projesinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı başından itibaren özellikle öğrenciler arasında dayanışma ve yardımlaşma kültürünün arttırılması amacıyla hazırladıkları bir proje olduğunu söyledi.
Okulun değerler eğitimi komisyonunun almış olduğu kararla projenin hayata geçirildiğini kaydeden Kümet, "Proje, okulumuzda ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve okulda sürdürdüğümüz sosyal yardım çalışmalarına destek olunması amacıyla başlatıldı." dedi.
Öğrencilerden Eyüp Yeşilyurt da maddi durumu düşük öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardımlaşma kutusunun olduğunu, kendisinin de harçlıklarından arttırdığı paraları bu kutuya attığını aktardı.