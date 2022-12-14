Batman'da yardımlaşma kutusuyla öğrenciler sosyal yardım bilinci kazanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da yardımlaşma kutusuyla öğrenciler sosyal yardım bilinci kazanıyor

AA

Batman'da yardımlaşma kutusuyla öğrenciler sosyal yardım bilinci kazanıyor

BATMAN (AA) - Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde değerler eğitimi komisyonu tarafından hayata geçirilen yardımlaşma kutusu projesi ile öğrenciler yardımlaşma ve dayanışmayı öğreniyor.

Okul Müdürü Necmettin Doğan Kümet, yardımlaşma kutusu projesinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı başından itibaren özellikle öğrenciler arasında dayanışma ve yardımlaşma kültürünün arttırılması amacıyla hazırladıkları bir proje olduğunu söyledi.

Okulun değerler eğitimi komisyonunun almış olduğu kararla projenin hayata geçirildiğini kaydeden Kümet, "Proje, okulumuzda ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve okulda sürdürdüğümüz sosyal yardım çalışmalarına destek olunması amacıyla başlatıldı." dedi.

Öğrencilerden Eyüp Yeşilyurt da maddi durumu düşük öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardımlaşma kutusunun olduğunu, kendisinin de harçlıklarından arttırdığı paraları bu kutuya attığını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BATMAN - VALİ CANALP DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ?NİN EN BÜYÜK BARINAĞI OLACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN - VALİ CANALP DOĞU VE GÜNEYDOĞU ...
Batman Valisi inşası süren Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini inceledi
YEREL HABERLER Batman Valisi inşası süren Hayvan Tedavi, Bakım ve ...
Vali Canalp: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin en büyük barınağı olacak
YEREL HABERLER Vali Canalp: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin en ...
Sason'da hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Sason'da hatıra ormanı oluşturuldu
Gercüş Kaymakamı Öztaş, okulda düzenlenen etkinliğe katıldı
YEREL HABERLER Gercüş Kaymakamı Öztaş, okulda düzenlenen etkinliğe ...
(Görüntülü) SASON ÇAYI ?HAYALET AV ARAÇLARI?NDAN TEMİZLENİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SASON ÇAYI ?HAYALET AV ARAÇLARI?NDAN ...
Sason Çayı `hayalet av araçları´ndan temizleniyor
YEREL HABERLER Sason Çayı `hayalet av araçları´ndan temizleniyor
Batman'daki Han Deresi hayalet ağlardan temizleniyor
YEREL HABERLER Batman'daki Han Deresi hayalet ağlardan temizleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.