Batman'da çiftçilere 35 bin fıstık fidanı desteği sunuldu

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BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı.



İlçe Özel İdare bahçesinde düzenlenen programda, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi desteğiyle yüzde 70 hibeli 35 bin fıstık fidanının dağıtımı yapıldı.



Programa katılan Kaymakam Muhammed Öztaş, devletin çiftçilere desteğinin sürdüğünü belirterek, "İlaçlama, aşılama ve bakım zamanlarında lütfen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden bilgi alın. Her zaman destek vermeye hazırız. Hepinize hayırlı olsun." dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Mesut Tan da Antep fıstığının getirisinin iyi olduğunu, hububat ekimine uygun olmayan arazilerde bu ürünün yetiştirilebildiğini söyledi.



Tan, bu nedenle son yıllarda ilçede fıstık üretim alanının hızla arttığını belirtti.



Üreticilerden Edip Turgut da 100 fıstık fidanını toprakla buluşturacağını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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