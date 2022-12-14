Batman Üniversitesi Koruma Geliştirme Vakfından öğrencilere çorba ikramı

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Koruma Geliştirme Vakfı tarafından uygulanmaya başlanan "Çorbada Tuzum Olsun" projesi kapsamında akşam saatlerinde kütüphanede ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor.



Ders çalışmak için Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Kütüphanesini tercih eden öğrencilere çorba ikramı yapılıyor.

Batman Üniversitesi Koruma Geliştirme Vakfı tarafından hayırseverlerin destekleriyle başlatılan proje ile öğrencilerin ders çalışırken yemek için ara vermesine gerek kalmıyor.



Rektör Prof. Dr. İdris Demir, kütüphaneyi ziyaret ederek ders çalışan öğrencilere başarı diledi. Öğrencilere çorba dağıtan Demir, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Demir, AA muhabirine, Batman Üniversitesi Koruma Geliştirme Vakfı olarak başlattıkları projenin yaklaşık bir ay önce başladığını belirtti.



Öğrencilerin vakitlerini kampüste değerlendirip daha fazla ders çalışabilmeleri amacıyla uygun ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Demir, kış ayı boyunca öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunmaya devam edeceklerini söyledi.



Demir, projenin uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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