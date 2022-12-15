Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Batman'da konuştu:

BATMAN (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Globalleşen dünyada teknolojinin imkanlarından son derece yararlanmaktayız ama bir taraftan da yaralanmaktayız. Teknoloji yaraları da hem ailelerde hem çocuklarda hem de dünyamızda birtakım sonuçlar doğurmakta. Dolayısıyla bilinçli ebeveyn ve bilinçli teknoloji kullanımının bu açıdan çok ciddi önemi var." dedi.

Batman Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Genç Anne ve Babaların Dijital Ebeveynlik Farkındalığını Geliştirme Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Üniversitenin Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Manap tarafından yapılan sunumla proje tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, projenin genç ebeveynlerin dijital farkındalığı üzerine geliştirildiğini söyledi.

Bunun, genç ebeveynlerin bulundukları çağı okumaları ve çocuklarını yetiştirecekleri çağa hazırlayacakları bir proje olduğunu belirten Yılmaz, "Pandemiyle beraber başlayan süreçte daha çok teknolojiyle iç içe olmaya başladık. Globalleşen dünyada teknolojinin imkanlarından son derece yararlanmaktayız ama bir taraftan da yaralanmaktayız. Teknoloji yaraları da hem ailelerde hem çocuklarda hem de dünyamızda birtakım sonuçlar doğurmakta. Dolayısıyla bilinçli ebeveyn ve bilinçli teknoloji kullanımının bu açıdan çok ciddi bir önemi var." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmasında gençlere de seslenen Yılmaz, şöyle dedi:

"Aziz gençler üniversite hayatında hayat yolculuğunuza bir hazırlığa çıkarsınız. Eğer girişimcilik yönünüzü çok iyi geliştirir, burada projelerde, çalışmalarda yer alırsanız bundan sonraki süreçte de ciddi anlamda başarılara imza atabilirsiniz."

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de dijital araçların hayatın merkezinde olmasının anne ve babalara yeni sorumluluklar yüklediğine işaret etti.

Demir, şunları kaydetti:

"İyi bir dijital ebeveyn sayesinde çocuklar gelişim dönemlerinin her aşamasını verimli bir şekilde atlatabilmekte, çağın gereksinimlerine uygun donanımlar edinerek sağlıklı bir şekilde büyümektedir. Dijital ebeveynliğin kültürel kodların ötesinde evrensel bir anne baba rolü olduğu da söylenebilir. Çünkü dijital araçlar sosyal ve günlük yaşamımızın, iletişimin önemli bir parçasıdır."

Toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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