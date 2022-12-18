Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı sahaya atılan yabancı sicimler nedeniyle tatil edildi

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BATMAN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin 19. haftasında Batman Petrolspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maç, sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle tatil edildi.

Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor'u sahasında konuk etti.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 51. dakikasında Behlül Aydın'ın, 57. dakikada ise Mert Çapar'ın attığı golle Şanlıurfaspor 2-0 önce geçti.

Atılan gollerden sonra sahaya yabancı cisimler atılması nedeniyle hakem Sefa Yılmaz, karşılaşmanın 60. dakikasında oyunu durdurup soyunma odasına geçti.

Yılmaz, sahaya yabancı sicimlerin atılmasının devam etmesi nedeniyle karşılaşmayı tatil etti.

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