Batman İl Göç İdaresi Müdürü Tokmak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BATMAN (AA) - Batman İl Göç İdaresi Müdürü İbrahim Halil Tokmak, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceleyen Tokmak, haber kategorisinde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü", çevre-yaşam kategorisinde Esra Hacıoğlu'nun "Gözün gördüğü, kalbin bildiği", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.
Fotoğrafların çekiminde emeği geçen tüm muhabirleri tebrik eden Tokmak, "Oylama yaparken yaşam kategorisi başta olmak üzere bütün kategorilerde oy kullanırken çok zorlandım. Her biri birbirinden farklı anlamlar ifade eden, sanatsal değeri olan fotoğraflardı. Emeği geçen bütün muhabir arkadaşlara teşekkür ederim." diye konuştu.