Batman'da kadınlar kooperatif çatısı altında üretim yapıp gelir elde ediyor

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BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Sason ilçesinde kooperatif çatısı altında toplanan kadınlar, el emeği ürünlerini satarak gelir elde ediyor.

Batman Valiliği ve Sason Kaymakamlığının desteğiyle 7 üretici kadının öncülüğünde bir yıl önce "Sason Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruldu.

Kooperatif kurulmasının ardından ürün yelpazesini genişleten kadınlar, Sason çileğinden ürettikleri pestil, lokum, reçel, çilek kurusu, cevizli muska ile hediyelik eşyaları da satışa sundu.

Üye sayısı 20'ye ulaşan kooperatif, çeşitli kurumlar ve fuarlara da ürün gönderiyor.

Kaymakam Murat Mete, AA muhabirine, devletin, bütün kurum ve kuruluşlarıyla kooperatif çalışmalarını desteklediklerini belirterek, her zaman kadınların yanında olduklarını dile getirdi.

Sasonlu kadınların, devletin sağladığı küçük desteklerle bireysel yeteneklerini ortaya koyduklarını ve ilçenin marka değerine katkı sağladıklarını kaydeden Mete, özellikle çilekten elde edilen ürünlerin dikkati çektiğini belirtti.

Mete, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir ürün yelpazesi oluşturdular. Ürünlerinde katkı maddesi yok. Özellikle çilek menşeli ürünleri hiçbir katkı maddesi olmadan hazırlıyorlar. Kooperatif bir yılda çok yol katetti. Paketleme ünitelerini de lokal bir şekilde oluşturmaya gayret ediyoruz. Gidilecek çok yolumuzun olduğunu ifade ediyor ancak bir yıl önceki kadın kooperatifi ve Sason marka değeri ile bir yıl sonra arasında tartışmasız bir fark olduğunu gözlemleyebiliyoruz."

- Hedef daha fazla kadın istihdamı

Kooperatif Başkanı Muhsine Bozkurt da daha önce Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde kurutmalık, pestil, lokum üretimi yaptıklarını ancak bunu kurumsal hale getirmek istediklerini belirtti.

Kooperatifin bir yılda çok yol katettiğini aktaran Bozkurt, kooperatif olarak tescilli Sason çileğinden ürünler yapmaya gayret gösterdiklerini bildirdi.

Bozkurt, şöyle devam etti:

"Ekip arkadaşlarımızla ne yapabileceğimizi konuştuk. Çileği güneşte kurutmaya başladık. Daha sonra pestilini deneme yanılma yoluyla yaptık. Sonraki süreçte çileğin lokumunu denedik. İleriki süreçte ilçemizde bulunan meyvelerimizin her çeşidinden pestil yapmaya başladık. Daha sonra Kaymakamımızın desteğiyle bu ürünlerin paketlemelerini de yaparak fuarlarda tanıtmaya başladık. İlerde çilekten elde edilen ürünlere yönelik atölye açmak istiyoruz. Bu sayede istihdam edilecek kadınları istihdam da etmiş oluruz."

Kırsalda yaşayan kadınların da üretime katılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bozkurt, "Hedefimiz profesyonel anlamda üretim yaparak kadın istihdamını arttırmak." dedi.

Kooperatif üyesi Sevgi Cihan ise kadınların kooperatif sayesinde kazanç elde ettiğini, bunun kadınları mutlu ettiğini dile getirdi.

Üye Gurbet Tekin de kooperatif kurulduktan sonra daha çok üretim yapmaya başladıklarını, daha çok çeşit elde ettiklerini belirterek, kadınların kooperatif sayesinde aile ekonomilerine katkı sağlayabildiğini kaydetti.

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