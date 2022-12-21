Batman'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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BATMAN (AA) - Batman'da yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akyürek Mahallesi Petrol İş Caddesi'nde yürüyen Hayrettin K. (39) ve Mehdi B'nin (30) yanına gelen B.R, bu kişilere silahla ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Hayrettin K. ile Mehdi B, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan B.R'yi yakalamak için çalışma başlattı.



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