Batman'da kaçak elektrik kontrolü yapan personeli rehin alan zanlı tutuklandı

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BATMAN (AA) - Batman'da kaçak elektrik kontrolü yapan elektrik dağıtım şirketi personelini silahla rehin alan N.K. tutuklandı.

Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine incelemeye giden Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin personelini rehin aldığı için gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak elektrik kullanıldığı ihbarı üzerine dün, Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesine giden elektrik dağıtım şirketinin 3 personeli, N.K. tarafından silahla rehin alınmış, önce 2 personeli serbest bırakan zanlı, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın iknasıyla diğer personeli de serbest bırakarak teslim olmuştu.

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