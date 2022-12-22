Batman'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayının şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Akyürek Mahallesi Petrol İş Caddesi'nde dün silahla Hayrettin K'yi (39) öldüren, Mehdi B'yi (30) yaralayan zanlı B.R. yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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