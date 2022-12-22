Batman'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayının şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Akyürek Mahallesi Petrol İş Caddesi'nde dün silahla Hayrettin K'yi (39) öldüren, Mehdi B'yi (30) yaralayan zanlı B.R. yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.