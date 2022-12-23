AK Parti'li İleri, Batman'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı:

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BATMAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, geçmişe sahip çıkan ama aynı zamanda da yüzünü geleceğe dönmüş bir parti olduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 seçimlerine de canla başla hazırlanıyoruz." dedi.

Batman'da bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılan İleri, burada yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatlarının her zaman sahada ve vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Dünyanın önemli sınamalardan geçtiği bir süreçte Türkiye'nin bu sınamaları uygun bir şekilde yönetmekle kalmayıp aynı zamanda yüzünü geleceğe dönebildiğini kaydeden İleri, 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin millet adına çok ciddi kazanımları hayata geçirdiğini belirtti.

İleri, şöyle konuştu:

"Vesayetin sonlandırılması, özgürlük alanlarının genişletilmesi, sağlıktan ulaşıma altyapı noktasında ciddi atılımların hayata geçirilmesi, ihracat rekorlarının kırılması, milli eğitimde evrenselleşmenin sağlanması, terörle mücadelede yeni konseptlerin ortaya konulması ve bu istikamette de başarı elde edilmesi, yerli enerji kaynakları noktasında yeni tespitlerin yapılması ve bu tespitlerin ekonomiye kazandırılması. Bunlar geniş yelpazede elde ettiğimiz kazanımların sadece bazıları. AK Parti olarak geçmişe sahip çıkan ama aynı zamanda da yüzünü geleceğe dönmüş bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 seçimlerine de canla başla hazırlanıyoruz."

Türkiye Yüzyılı'nın neye benzeyeceğini görmek için geçtiğimiz birkaç haftada yapılanlara bakılmasının yeterli olacağını aktaran İleri, "Türkiye Yüzyılı vizyon toplantısının hemen akabinde milli akıllı cihazımız olan Togg'u üretim bandından indirdik. Yine takip eden hafta dünyanın sayılı büyük barajlarından Yusufeli Barajı'nın açılışını gerçekleştirdik. Kızılelma insansız savaş uçağımızın ilk uçuşunu yapmasına beraberce şahit olduk. Yerli enerji kaynakları noktasında ise gün geçmiyor ki güzel bir haber almayalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin takip eden değil takip edilen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan İleri, bu gelişmelerin Türkiye Yüzyılı'nın neye benzediğini açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Güvenle yollarına devam edeceklerini dile getiren İleri, milletin ve bu coğrafyanın potansiyelinin yüksek olduğunu bildiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde artık koşma vakti geldiğini ifade eden İleri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki muhalefet anlayışı Türkiye'nin yakalamış olduğu seviyeden çok uzak.1950'lerden beri değişmeyen yöntemlerle ve taktiklerle, görüşlerle ve zihin dünyasıyla hareket eden bir muhalefetle karşı karşıyayız. Yeri geliyor yapılan her türlü yatırıma karşı çıkıyorlar. Yeri geliyor devletin en önemli organlarına saldırmaktan geri durmuyorlar. Bu milletin devlet kültürü ve geleneği noktasında bile maalesef zafiyet gösteriyorlar. Ortaya koydukları bir vizyonun olmadığını, somut bir hizmet iddiasının da olmadığını her geçen gün tekrar tekrar yaşıyor ve görüyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına da değinen İleri, "Henüz devam etmekte olan bir yargı süreci üzerinden sahte bir mağduriyet algısı oluşturma yoluna gidildi. Hatta bu sahte mağduriyet olgusunu Cumhurbaşkanımızın geçmişte verdiği demokrasi mücadelesine benzetmeye kalkan bir zihniyeti de ibretle izledik. Maalesef Türkiye'de bir muhalefet anlayışı halen hayata geçemedi. Demokrasiler için muhalefet olmazsa olmaz bir unsur. Çok da önemli bir unsur ve iyi işlediği sürece millete hizmet edebilecek bir unsur. Ama Türkiye'deki muhalefet bu noktadan halen çok uzakta." diye konuştu.



Toplantıya, MKYK üyeleri Orhan Miroğlu, Burhan Kayatürk, MKYK Yedek Üyesi ve AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Fatih Çiftci, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Koordinatörü Fikret Yeni ve Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür katıldı.

İleri, kentteki programı kapsamında esnaf ziyaretinde de bulundu.



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