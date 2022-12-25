HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Batman'daki mitingde konuştu:

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BATMAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde sahip olduğumuz belirleyici gücü demokratik sorumlulukla çözüm için kullanacağız." dedi.

Sancar, partisinin Batman'daki 8 Mart Kadınlar Parkı'nda düzenlediği mitingde, 2023 seçimlerinin yaklaştığını belirterek bu kapsamda halkla buluştuklarını, ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle, şehir şehir gezerek seçime hazırlandıklarını söyledi.

"Bu ülkeye güçlü demokrasiyi, tam özgürlüğü, adaleti, eşit yurttaşlığı ve büyük barışı bizler getireceğiz. Yeni bir yaşam mümkün. Bunu bizler kuracağız. İttifaklarımızla, sizlerin büyük gücü ve desteğiyle yeni bir Türkiye yaratacağız, yeni bir yaşam kuracağız. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış bizlerle gelecek. Bunun farkındayız." ifadelerini kullanan Sancar, Meclis'e güçlü bir şekilde girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Seçim çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Sancar, bu yürüyüşün başarıyı getireceğine inandıklarını kaydetti.

Sancar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde sahip olduğumuz belirleyici gücü demokratik sorumlulukla çözüm için kullanacağız. Bu ülkeyi karanlığa mahkum olmaktan çıkaracağız. O kararlılık da inanç da bizde var. Halkın desteği de arkamızda. Türkiye'de çözüm halkta. Sizler burada duruşunuzla, sesinizle, iradenizle Türkiye'de çözümün adresini gösteriyorsunuz. Çözümün adresi burada, halkın kalbinde ve gözlerinde. Bizlere yüklediğiniz sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğu yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Mitingde, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz de bir konuşma yaptı.

Alanda bazı kişiler, ellerinde Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu ölen 3 kişinin fotoğrafının bulunduğu döviz taşırken, zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Mitinge, HDP Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ruştu Tiryaki, Feleknaz Uca ve Necdet İpekyüz de katıldı.













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