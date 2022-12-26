Kozluk'ta çiftçilere yüzde 70 hibe destekli 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı

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BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçilere yüzde 70 hibe destekli 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı.

Kaymakamlık önünde düzenlenen programda, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Kaymakamlık desteğiyle yüzde 70 hibe desteğiyle 35 bin fıstık fidanının dağıtımı yapıldı.

Programa katılan Kaymakam Ekrem Güngör, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, bu kapsamda desteklerin sürdüğünü söyledi.

35 bin fıstık fidanının çiftçilere dağıtıldığını ifade eden Güngör, bu destekte emeği geçen herkese teşekkür etti.





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