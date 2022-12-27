Batman Valisi Canalp, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Canalp, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.



Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Canalp, çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" fotoğrafını, spor kategorisinde ise Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" karesini seçti.



Vali Canalp, Anadolu Ajansı fotoğrafların hayata renk, anlam katan, aynı zamanda da insanı düşündüren kareler olduğunu söyledi.

"Özellikle dünyada gittikçe artan çevresel sorunlara dikkatimizi daha çok çekmeyi bir şekilde amaç edinmiş fotoğraflar olduğunu da görebiliyorum." diyen Canalp, bu başarılı fotoğraflardan dolayı Anadolu Ajansını tebrik ettiğini belirtti.







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