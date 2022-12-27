Batman Emniyet Müdürü Kıraç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BATMAN (AA) - Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yurt içi ve dışında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Kıraç, haber kategorisinde Evrim Aydın'ın " Mavi çizgilerimiz var", çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi’nin "Havadan müdahale", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.
Fotoğrafları seçerken çok zorlandığını belirten Kıraç, her fotoğrafın birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.
"Ben ülkemiz adına, milletimiz adına yapılan işler anlamında üç kategoride fotoğraflarımı seçtim. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi." diyen Kıraç, fotoğrafları çeken muhabirlere yeni yılda da başarılar diledi.