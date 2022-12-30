Batman Üniversitesi Rektör Demir, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Demir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Demir, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" adlı 1915 Çanakkale köprüsünü fotoğrafına oy verdi.

Demir, AA'nın bu çalışmasının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada takip edilen bir çalışma olduğunu söyledi.

Anlamlı bir finalle yılı sonlandıran AA'yı tebrik eden Demir, "Birbirinden farklı üç kategorideki fotoğrafların her biri gerek estetik açıdan gerekse anlam açısından çok yüklüydüler. Seçerken çok zorlandığımı ifade etmek isterim." dedi.

















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