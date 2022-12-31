Sason Kaymakamı Mete, kadın girişimcileri ziyaret etti

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, ilçedeki kadın girişimcileri ziyaret ederek, sohbet etti.
Sason Kaymakamı Murat Mete, Saliha Çelik ve Bahar Yaşar'ın iş yerlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Mete, burada yaptığı konuşmada, kendi işinin patronu olan kadın esnaf sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Kadınların istihdama katılması, ülke ekonomisine büyük destek sağladığı gibi aile içinde ve sosyal hayatta da sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır." diyen Mete, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için kadın emeğine, gücüne ve alın terine ihtiyacımız vardır" dedi.