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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Valisi Canalp, yeni yılda görev başındaki personeli ziyaret etti

AA

Batman Valisi Canalp, yeni yılda görev başındaki personeli ziyaret etti

BATMAN (AA) - Batman Valisi Ekrem Canalp, görev başındaki polis, asker, itfaiye erleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti, personelin yeni yılını kutladı.

Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ile 14. İUS Üs Komutanlığına, ardından Şehit Işılakça Polis Merkezi'ne giderek personelin yeni yılını tebrik etti.

Vali Canalp, görev başındaki itfaiye erleri ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık personelini ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yeni yılını kutlayan Canalp, buradan Çocuk Evleri Sitesi'ne geçti.

Vali Canalp, sevinçleriyle, hüzünleriyle 2022 yılının geride kaldığını, beklentiler ve umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanının yaşandığını söyledi.

2023 yılının kadim toprakların modern kenti Batman başta olmak üzere ülkeye ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini dileyen Canalp, şunları kaydetti:

"2022 yılını geride bırakırken, esenlik içinde aydınlık bir gelecek umuduyla 2023 yılına hep birlikte ilk adımımızı atıyoruz. İnşallah bu adım, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, huzur içinde büyümemize atılan bir adım olur. Bu duygu ve düşüncelerle yarınların bugünden daha iyi olmasını diler, hizmet etmekten büyük bir onur duyduğum değerli Batmanlı hemşerilerimiz ve her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yılını kutlar, 2023'ün ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim."

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