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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da özel çocuklar "Mutlu Çarşamba Projesi" ile sporla buluştu

AA

Batman'da özel çocuklar "Mutlu Çarşamba Projesi" ile sporla buluştu

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman'da down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engeli bulunan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba Projesi" ile sporla buluşuyor, sosyalleşiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında Batman'da da özel öğrencilere yönelik sportif aktiviteler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen eğitimlere ve düzenlenen sportif aktivitelere bugüne kadar yüzlerce çocuk katıldı.

Verilen eğitimlerle çocukların sporla buluşması, yetenekli çocukların en az bir branşta kendilerini geliştirmesi ve fiziksel becerilerini artırması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Burak Eren, AA muhabirine, "Mutlu Çarşamba Projesi" ile 1000'e yakın özel çocuğu sporla buluşturduklarını söyledi.

Down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engelli çocukları sporla buluşturarak, eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak ve vücut koordinasyonlarını geliştirmek amacıyla düzenledikleri eğitimlerin sürdüğünü ifade eden Eren, "Batman'da bulunan rehabilitasyon merkezleri ve okullardaki çocuklarımızı her çarşamba günü araçlarımızla alıp, salonlarımıza getiriyor, onlarla sportif faaliyetler yapıyoruz." dedi.

Çocukların yaşadığı mutluluğun kendilerini de mutlu ettiğini anlatan Eren, amaçlarının kentteki tüm özel çocukları sporla tanıştırmak olduğunu belirtti.

Eren, salonlara gelmeye müsait olmayan çocuklara da antrenörlerin okullarına giderek eğitim verdiğini ifade ederek, çok yetenekli çocukların olduğunu gördüklerini, bu çocukların çeşitli branşlarda lisanslı sporcu olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Spor antrenörü Seray Simge Sadi de Bakanlığın projesi doğrultusunda sahada aktif görev yaptıklarını anlatarak, "Çocuklar hemen adapte oluyor, hızlı öğreniyorlar." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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