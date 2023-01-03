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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da köy çocukları sporla buluştu

AA

Batman'da köy çocukları sporla buluştu

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Sason ilçesinde hayata geçirilen "Spor Sason Projesi" ile çocuklar, seçtikleri branşta kendini geliştirme imkanı buluyor.

Sason Kaymakamlığının desteğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yürütülen proje ile çocukların sosyalleşmesi, sportif faaliyetlerle yeteneklerinin keşfedilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Her çocuğun bir spor branşıyla ilgilenmesinin hedeflendiği proje kapsamında ilçe kırsalındaki çocuklar 40 eğitmen eşliğinde tenis, masa tenisi, futbol, futsal, atletizm, cimnastik, hentbol, voleybol, basketbol, wushu, güreş, badminton, karate, kick boks, judo, yüzme gibi 24 branşta eğitim alıyor.

İlçe merkezinde yaşayan çocuklar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda eğitim alırken, kırsalda yaşayanlar için eğitmenler köylere ve kırsal mahallelere giderek çocukları sporla buluşturuyor.

İlçe merkezindeki çocuklara haftanın 5 günü ikişer saat, kırsaldaki çocuklara ise haftada 2 gün üçer saat eğitim veriliyor.

- "Bu yıl hedefimiz en az 1500 öğrenciyi sporla tanıştırmak"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, AA muhabirine, geçen yıl mart ayında başlayan Spor Sason Projesi'nin bu sene de devam ettiğini belirterek, ilk 3 ayda 600 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Özellikle kırsalda daha çok çocuğu sporla buluşturabilmek için köy ziyaretlerinin sürdüğünü dile getiren Çelik, Kaymakamlığın desteğiyle yürüttükleri proje ile 1000'i aşkın çocuğa ulaştıklarını belirtti.

Çelik, 24 branşta 40 eğitmenle eğitimlerin sürdüğünü anlatarak, köyleri ziyaret ederek sporu çocukların ayağına götürdüklerini aktardı.

Kırsaldaki okullara spor malzemesi desteğinde de bulunduklarını belirten Çelik, "Amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesi, sporla tanışmaları. Bu yıl hedefimiz en az 1500 öğrenciyi sporla tanıştırmak." dedi.

Çelik, proje kısa bir süre önce hayata geçmesine rağmen öğrencileri Melek Tekbaş'ın Türkiye Okul Sporları Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda kendi sıkletinde Türkiye ikincisi olduğuna dikkati çekti.

Gürgenli köyü Muhtarı Sayım Çelik, köyleri ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta olduğu çocukların ilçedeki spor salonlarına gidemediğini belirterek, bu proje ile çocukların istedikleri branşta kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti.

Proje kapsamında futbol eğitimi alan öğrencilerden Çağrı Efe Erdem, daha önce sportif faaliyetlere katılamadığını, Spor Sason Projesi sayesinde kendisini futbolda geliştirme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Halil İbrahim Yavuz ise istediği branşta eğitim almaktan memnun olduğunu anlatarak, ileride iyi bir futbolcu olmak istediğini söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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