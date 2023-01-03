Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un beratı ailesine verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un şehitlik beratı ailesine verildi.

Sason Kaymakamı Murat Mete ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, şehidin ailesini ziyaret ederek, baba Nazmi Bozkurt'a oğullarının şehitlik beratını takdim etti.

Kaymakam Mete, devletin her daim şehitlerin emanetlerinin yanında olduğunu belirterek, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerimiz sayesinde bizler bu ülkede huzur ve güvenle yaşıyoruz." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.