Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un beratı ailesine verildi

BATMAN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un şehitlik beratı ailesine verildi.
Sason Kaymakamı Murat Mete ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, şehidin ailesini ziyaret ederek, baba Nazmi Bozkurt'a oğullarının şehitlik beratını takdim etti.
Kaymakam Mete, devletin her daim şehitlerin emanetlerinin yanında olduğunu belirterek, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerimiz sayesinde bizler bu ülkede huzur ve güvenle yaşıyoruz." dedi.