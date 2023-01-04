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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı öğrenciler, TÜBİTAK'ın yarışmasında ikinci oldu

AA

Batmanlı öğrenciler, TÜBİTAK'ın yarışmasında ikinci oldu

BATMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde düzenlenen "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması"nda Batmanlı öğrenciler ikincilik elde etti.

Ankara'da 26-29 Aralık 2022'de düzenlenen "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması"nda Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri Mercan Yılmaz ve Hazal Zehra Aksak hazırladıkları proje ile matematik alanında ikinci oldu.

Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi Okul Müdür Mehmet İsen, AA muhabirine, elde ettikleri başarı dolayısıyla gururlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapabilmeleri için her türlü imkanı sağladıklarını belirten İsen, "Okul idaresi ve öğretmenlerin desteğiyle her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Bilimsel alanda güzel projeler hazırlıyorlar. Batman'da ulusal bazda düzenlenen bütün yarışmalara katılıyoruz. Hedefimiz uluslararası yarışmalara katılabilmek." dedi.

Proje danışmanı matematik öğretmeni Yusuf Erbek de 5 yıldır birçok TÜBİTAK proje yarışmasına katıldıklarını ve çeşitli kategorilerde dereceler aldıklarını aktardı.

Kriptoloji ve matematik alanında iki proje ile yarıştıklarını anlatan Erbek, "Öğrencilerimiz projelerini geliştirdik ve Türkiye ikinciliği ile döndüler." diye konuştu.

Öğrenci Yılmaz ise projelerinin 666 proje arasında Türkiye ikinciliği elde ettiğini ve bundan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını anlattı.

Aksak da okuluna ve ailesine böyle bir gurur yaşattığı için mutlu olduğunu ve hedeflerinin daha güzel projelere imza atmak olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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