Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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BATMAN (AA) - Batman'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hasankeyf yolu Binatlı köyü mevkisinde Emin Ekinci yönetimindeki 72 DC 125 plakalı otomobille sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AKH 293 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Emin Ekinci, Seve Ekinci ve Yusuf Ekinci ile diğer araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Emin Ekinci, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken Emin Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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