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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Valisi Canalp Sason-Muş arasındaki yol yapımını inceledi

AA

Batman Valisi Canalp Sason-Muş arasındaki yol yapımını inceledi

BATMAN (AA) - Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason-Muş arasında yapımı devam eden yolu inceledi.

Vali Canalp, beraberindeki Sason Kaymakamı Murat Meti ile Batman İl Özel İdaresi tarafından Batman'ın Sason ilçesi ile Muş arasında yapımı devam eden bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Derince, Çakırpınar, Bayramlar köylerindeki güzergahları inceleyen Canalp, Esentepe geçidini kullanarak Muş'un Hasköy ilçesine geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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