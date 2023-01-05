Batman Valisi Canalp Sason-Muş arasındaki yol yapımını inceledi

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BATMAN (AA) - Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason-Muş arasında yapımı devam eden yolu inceledi.

Vali Canalp, beraberindeki Sason Kaymakamı Murat Meti ile Batman İl Özel İdaresi tarafından Batman'ın Sason ilçesi ile Muş arasında yapımı devam eden bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Derince, Çakırpınar, Bayramlar köylerindeki güzergahları inceleyen Canalp, Esentepe geçidini kullanarak Muş'un Hasköy ilçesine geçti.

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