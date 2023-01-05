Batman'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

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BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

14 takım ile 140 sporcunun katıldığı turnuvada Sason Anadolu Lisesi birinci, Sason Meslek Yüksekokulu ikinci, Yücebağ Yatılı Bölge Okulu ise üçüncülük elde etti.

Kupa töreninde konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, turnuvanın güzel maçlara sahne olduğunu söyledi.

Mete, şunları kaydetti:

"İlçemizde birlik ve beraberliği, kaynaşmayı ve dayanışmayı tesis etmek amacıyla düzenlenen bu turnuva sayesinde kardeşçe güzel maçlar izledik. Bu tür spor etkinlikleri ile birbirimizi daha çok sevmemize ve kaynaşmamıza vesile olmaya çalışmaktayız."

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik ise turnuvada çok heyecanlı anların yaşandığını, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.





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