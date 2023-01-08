Batman'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye ceza uygulandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'da otomobiliyle kavşakta "drift" yapan sürücüye 10 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarını birbirine bağlayan kavşakta bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı anlara ilişkin kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Kimliği tespit edilerek, yakalanan kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, drift yapan sürücünün yakalandığını belirterek, 10 bin lira para cezası uygulanan, ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücü hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.