Batman'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye ceza uygulandı

BATMAN (AA) - Batman'da otomobiliyle kavşakta "drift" yapan sürücüye 10 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarını birbirine bağlayan kavşakta bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı anlara ilişkin kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Kimliği tespit edilerek, yakalanan kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, drift yapan sürücünün yakalandığını belirterek, 10 bin lira para cezası uygulanan, ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücü hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.