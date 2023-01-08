Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişiden 1 kişi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Suçeken köyünde yaşayan Mahmut ve Remziye Baldak çiftçinden haber alamayan yakınları eve gitti.

Baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahmut Baldak (87) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Remziye Baldak'ın (85) yoğun bakımda tedavisi sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.