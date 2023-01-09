Batman Valisi Canalp'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp mesajında, milletin ortak sesi olmanın ötesinde, kamu vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Basın mensuplarının en önemli vasıflarının, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapmaları, toplumu doğru bilgilendirmeleri, elde ettikleri haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmaları olduğunu bildiren Canalp, basın mensuplarının özverili bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Canalp, şunları kaydetti:



"İlimizin ilgi merkezi ve odak noktası haline getirilmesinde basınımızın büyük gayretleri ve olumlu katkıları hepimizin malumudur. Bu bağlamda; şehrimizin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkı sağlayan basın mensuplarımızın üstlenmiş olduğu sorumluluk, fedakarlık ve emek bizler açısından çok değerli. Emektar gazetecilere sağlık, huzur ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı, ebediyete intikal eden gazetecilere de Allah'tan rahmet dilerim."

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