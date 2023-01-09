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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason'da av komisyonu toplantı yaptı

AA

Sason'da av komisyonu toplantı yaptı

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla av komisyonu tarafından toplantı yapıldı.

Kaymakamlıkta gerçkleştirilen toplantıya Kaymakamı Murat Mete de katıldı.

Toplantıda ilçenin idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar ile avlanmanın yasaklandığı alanlar görüşüldü.

Ayrıca, yasaklanan av araç ve gereçlerinin özellikleri belirlenirken, avcıların dikkat etmeleri gereken hususlar ve cezai işlemler de ele alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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