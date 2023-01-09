Sason'da av komisyonu toplantı yaptı

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla av komisyonu tarafından toplantı yapıldı.
Kaymakamlıkta gerçkleştirilen toplantıya Kaymakamı Murat Mete de katıldı.
Toplantıda ilçenin idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar ile avlanmanın yasaklandığı alanlar görüşüldü.
Ayrıca, yasaklanan av araç ve gereçlerinin özellikleri belirlenirken, avcıların dikkat etmeleri gereken hususlar ve cezai işlemler de ele alındı.