Batman Emniyet Müdürü Kıraç, 2022'deki çalışmaları değerlendirdi

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BATMAN (AA) - Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, 2022 yılında gerçekleştirilen çalışmaları paylaştı.



İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Kıraç, geçen yıl 1975 asayiş olayı gerçekleştiğini, adli makamlarca haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 bin 148 kişinin yakalandığını söyledi.



775 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, 3 bin 235 kişinin de adli makamlarca serbest bırakıldığını, yapılan operasyonlar kapsamında çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiğini belirten Kıraç, şunları kaydetti:



"Operasyonlarda 2022 yılı içerisinde 10 uzun namlulu silah, 184 uzun namlulu silah şarjörü, 1272 uzun namlulu silah fişeği, 318 tabanca, 178 kuru sıkı tabanca, 36 tabanca şarjörü, 2 bin 374 tabanca fişeği, 51 kuru sıkı fişeği, 10 havai fişek, 257 av tüfeği, 207 av tüfeği fişeği, 2 zırh delici roket, 3 sevk fişeği, 2 sevk motoru, 281 bin 245 paket gümrük kaçağı sigara, 344 gümrük kaçağı cep telefonu, 275 şişe kaçak içki, 2 bin 334 cinsel içerikli ürün, 2 bin 338 gram nargile tütünü, 60 bin 600 dolu makaron, 154 bin 980 litre akaryakıt, 3 bin 735 puro, 948 tarihi eser, 2 bin 329 elektronik sigara ve likiti, 190 sahte para, 176 kilo 803 gram kubar esrar, 20 kilo 310 gram toz esrar, 209 kilo 322 gram skunk maddesi, 27 kilo 886 gram metanfetamin, 11 kilo 444 gram eroin, 2 bin 409 uyuşturucu nitelikte hap, 201 gram bonzai, 77 gram kokain, 186 kök Hint keneviri, 147 sentetik ecza, 15 hassas terazi, 76 çalıntı motosiklet, 20 çalıntı araç ele geçirilmiştir."

Kıraç, kayıp şahıs olarak aranan 479 şahıstan 472'sinin bulunarak gerekli işlemlerin yapıldığını, ayrıca 405 çocuğun kayıp müracaatının yapıldığını ve bu çocukların 401'inin bulunarak ailelerine teslim edildiğini, aranan 4 çocuğun da bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



2021-2022 yıllarında 12 teröristin ikna yolu ile teslim olduğunu ayrıca 15 ailenin de çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldığını anlatan Kıraç, "2022'de ayrıca 219 bin 55 araç ve sürücü denetlendi. 40 bin 75 araç ve sürücüsüne 25 milyon 627 bin 671 lira para cezası uygulandı. Ayrıca eksiklikleri tespit edilen 439 araç trafikten men edilmiştir. 597 yaralamalı trafik kazasında 972 kişi yaralanmış, 6 ölümlü trafik kazasında ise 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." dedi.









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