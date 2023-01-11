"Kozluk balı" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

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BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, Kozluk balı için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını belirtti.



Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, Kaymakam Ekrem Güngör'ün teşvikleriyle Kozluk balı ile ilgili yürüttükleri çalışmalarda iyi bir seviyeye ulaşıldığını söyledi.

Kozluk ilçesinin coğrafik olarak dağlık alanlarla çevrili olduğunu, 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağının güney eteklerinde çok sayıda endemik bitkinin olduğu bölgede arıcılığın yapıldığını belirten Sağlam, bu koşullarda üretilen balın değerinin de yüksek olduğunu ifade etti.



Arıcılığın yörede birçok insanın gelir kaynağı olduğunu dile getiren Sağlam, "Hem yılda düşen yağış miktarı hem de güneşli geçen gün sayısının yüksek olmasıyla yöremiz zengin bir floraya sahip." dedi.



Sağlam, ürünün tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptıklarını anlatarak, kenti arıcılıkta önemli bir merkez haline getireceklerini kaydetti.



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