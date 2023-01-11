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Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA

Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 ABE 146 plakalı hafif ticari araç ile 72 DT 366 plakalı otomobil, Batı Raman yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Muhammed Yasin Çiftçi (18) hayatını kaybetti.

Yaralanan Edanur Yardımcı (24), Recep Yardımcı (56), Mehmet Ali Kaya (18) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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