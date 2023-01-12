Batman bir kişi boşandığı eşinin kardeşini öldürdü

BATMAN (AA) - Batman bir kişi boşandığı eşinin kardeşini pompalı tüfekle öldürdü.
Aydınkonak Mahallesi'nde Ahmet D, eski eşi Edibe G, ve kardeşleri Recep ve Aziz G. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet D. aracından getirdiği pompalı tüfekle Edibe G. ve kardeşlerine ateş etti.
Edibe G. ile kardeşleri Recep G. ve Aziz G. yaralandı.
Aziz G, olay yerinde hayatını kaybetti. Edibe G. ve Recep G. de 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ahmet D. polis ekiplerince gözaltına alındı.