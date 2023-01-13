Batman'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

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BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Armutlu köyünde, dün bir minibüse yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Saldırının ardından kaçan saldırganların yakalanması için Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmada Armutlu köyüne operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler Y.D. ve H.D, bir ahırda uzun namlulu silahlarla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dün Armutlu köyünde, minibüse uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmesi sonucu Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan yaralanmıştı.

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