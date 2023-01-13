Sason'da futsal turnuvası düzenlendi

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BATMAN (AA) - Sason ilçesinde Spor Sason Projesi kapsamında ortaokullar arası futsal turnuvası gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yapılan ortaokullar arası futsal turnuvası sona erdi.

Ortaokullardan 216 sporcu ile 18 takımın katıldığı turnuvada, dereceye giren takımlara ödülleri verildi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, "Kaymakamımız Murat Mete'nin destekleriyle projeyi hayata geçirdik. Proje ile ilçemizde her sene yapmış olduğumuz turnuvalara bu yıl katılımın fazla olmasını görmekten mutluluk duyduk." dedi.



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