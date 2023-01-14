Batman'da boşandığı eşinin kardeşini öldüren zanlı ile oğlu tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da boşandığı eşinin kardeşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli ile oğlu tutuklandı.
Aydınkonak Mahallesi'nde bir kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet D. ile kendisine yardım eden oğlu F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Aydınkonak Mahallesi'nde 12 Ocak'ta Ahmet D, boşandığı eşi Edibe G, kardeşi Aziz G. ve yeğeni Recep G. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet D. aracından getirdiği pompalı tüfekle ateş açmıştı. Aziz G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Edibe G. ve yeğeni sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.