Batman'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Armutlu köyünde, 12 Ocak'ta bir minibüse yönelik, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Armutlu köyündeki bir ahırda önceki gün uzun namlulu silahlarla yakalanan Y.D. ve H.D'nin işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinin Armutlu köyünde 12 Ocak'ta, minibüse uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmiş, saldırıda Hifzullaf ve Abdurrahman Güler olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ömer, Hüseyin, Necmettin ve İsmet Güler ile Mehmet Özcan yaralanmıştı.