Batman'da evde çıkan yangında 5'i dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı

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BATMAN (AA) - Batman'da evde soba tutuşturulurken benzin kullanılması sonucu çıkan yangında, 5'i dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hilal Mahallesi'nde Kerçin ailesine ait evde soba tutuşturulurken benzin kullanılması sonucu yangın çıktı.

Davut ve Nasrettin Kerçin yangını söndürürken yaralandı. Ömer Faruk, Meryem, Esma, Vecihan ve Vahap Kerçin ise dumandan etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişi, tedavi altına alındı.

Dumandan etkilenen 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunda yanık oluşan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Yangın evde hasara yol açtı.



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