Eğitim Bir Sen Batman Şubesinden seçmeli dersle ilgili açıklama

BATMAN (AA) - Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, seçmeli ders için son başvuru tarihinin 30 Ocak'a uzatıldığını belirtti.
Önlü, Milli Eğitim Bakanlığınca gelen talepler doğrultusunda seçmeli derslerde kapsamın genişletildiğini söyledi.
Yaşayan dil ve lehçelerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı gibi dini bilgileri içeren derslerin de seçmeli ders olarak okutulduğunu ifade eden Önlü, şunları kaydetti:
"Eğitim Bir Sen olarak, 'Dersimi seçiyorum, dilimi ve dinimi öğreniyorum' adıyla bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda Kürtçe ve Zazaca seçmeli dersi ile temel dini bilgileri içeren derslerin seçilmesi konusuna çağrıda bulunuyoruz. Seçmeli ders seçimi konusunda velilerden çocuklarına yardımcı olmalarını istiyoruz."