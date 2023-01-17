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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da meslek lisesi öğrencileri akıllı tahtaları onarıyor

AA

Batman'da meslek lisesi öğrencileri akıllı tahtaları onarıyor

BATMAN (AA) - Batman'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler çeşitli nedenlerle arızalanan akıllı tahtaların onarım işlerini yapıyor.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Necmettin Doğan Kümet, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca Fatih Projesi envanterine kayıtlı olan etkileşimli tahtaların bakımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi amacıyla Türkiye genelinde yetkilendirilen 127 okuldan birinin de Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu söyledi.

Kentte 5 bin 300 etkileşimli tahta bulunduğunu belirten Kümet, garantisi biten akıllı tahtaların bakım ve oranım işlerinin okulda kurulan destek noktasında alan öğretmenleri ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Destek noktasında çalışan öğretmen ve öğrencilere döner sermaye kapsamında maddi kazanım da sağlandığını aktaran Kümet, sadece il merkezindeki okullar değil, ilçe ve köylerdeki okullara da hizmet sunduklarını kaydetti.

Kümet, destek noktasında 3 alan öğretmeni ile 6'sı sahada 4'ü atölyede olmak üzere 10 öğrencinin akıllı tahtaların bakım ve onarımı işinde çalıştığını aktardı.

Öğrencilerden Mehmet Dayan da akıllı tahta tamiri yaparak kazanç elde ettiklerini ve gelecek açısından tecrübe kazandıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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