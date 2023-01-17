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BATMAN (AA) - Batman'da bir kişi otomobilinde ölü bulundu.

Cudi Mahallesi'nde park halindeki 72 AP 855 plakalı otomobilin şoför mahallinde oturan kişinin, uzun süre hareketsiz olmasından şüphelenen vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, adının Nurettin O. olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.









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