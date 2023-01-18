Batman'da LÖSEV "Mutlu Et" paketleriyle yardımda bulundu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) Türkiye genelinde hayata geçirdiği "Mutlu Et" projesi kapsamında Batman'da kanser hastası bulunan ailelere et yardımında bulunuldu.

LÖSEV tarafından Çarşı Taziye Evi bahçesinde, lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bağışlarla 85 hastaya ve ailelerine et desteği sağlandı.

LÖSEV Güneydoğu Bölge Sorumlusu Umut Can Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Batman'da kayıtlı 85 hasta için et dağıttıklarını belirtti.

Batman'da bulundukları süre içerisinde hastalara ev ve kurum ziyaretlerinde de bulunacaklarını aktaran Bozdoğan, şunları söyledi:

"Ziyaretlerimizi LÖSEV’i tanıtmak amacıyla yapıyoruz. Kurumlarımızla koordineli bir şekilde nasıl çalışabiliriz, hastalarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, bunların görüşmelerini gerçekleştiriyoruz. Bugün Batman'da lösemi ile mücadele eden 85 ailemize et dağıttık, buradan sonra Siirt'te dağıtacağız."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.